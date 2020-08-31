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В Грузии выявлено 18 новых случаев коронавируса


31.08.2020   10:22


В Грузии выявлено 18 новых случаев коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.

По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 1487 случаев коронавируса. Еще 19 пациентов выздоровели — всего вылечились 1240 человек.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. Жертвами коронавируса стали 19 пациентов.

В режиме карантина находятся 5524 гражданина, 209 человек находятся в стационарах под наблюдением врачей.

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