

В Грузии выявлено 18 новых случаев коронавируса

31.08.2020 10:22





В Грузии выявлено 18 новых случаев коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.



По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 1487 случаев коронавируса. Еще 19 пациентов выздоровели — всего вылечились 1240 человек.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. Жертвами коронавируса стали 19 пациентов.



В режиме карантина находятся 5524 гражданина, 209 человек находятся в стационарах под наблюдением врачей.



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