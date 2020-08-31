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Еще двое выздоровевших пациентов сегодня покинут больницу в Рухи


31.08.2020   11:06


По словам менеджера клиники Нино Акобия, в больнице Рухи все еще остаются трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Один из них связан с т.н кластером Ленджери, один пациент поступил с территории оккупированной Абхазии, третий — из Тбилиси.

Состояние всех троих пациентов удовлетворительное. Кроме того, тестирование PCR прошли 14 человек — восемь медицинских работников и шесть пациентов. Кроме того, сегодня запланировано тестирование еще одного пациента, поступившего с высокой температурой.

Экспресс-тест был проведен 24 водителям трайлеров, инфекция у них не подтвердилась.

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