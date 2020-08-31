

Еще двое выздоровевших пациентов сегодня покинут больницу в Рухи

31.08.2020 11:06





По словам менеджера клиники Нино Акобия, в больнице Рухи все еще остаются трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Один из них связан с т.н кластером Ленджери, один пациент поступил с территории оккупированной Абхазии, третий — из Тбилиси.



Состояние всех троих пациентов удовлетворительное. Кроме того, тестирование PCR прошли 14 человек — восемь медицинских работников и шесть пациентов. Кроме того, сегодня запланировано тестирование еще одного пациента, поступившего с высокой температурой.



Экспресс-тест был проведен 24 водителям трайлеров, инфекция у них не подтвердилась.



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