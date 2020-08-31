

Эзугбая: Все контакты новых случаев коронавируса установлены

31.08.2020 11:37





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 18 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, семь связаны с контактом с инфицированным, а 11 — импортированы.



По её словам, два из завезенных случаев — водители грузовиков.



«Согласно вчерашним данным, было 1469 подтвержденных случаев, добавились еще 18 случаев, и теперь их 1487. Семь из 18-ти случаев связаны с контактами подтвержденных случаев, 11 — завозные случаи, два случая — водители грузовиков. Число выздоровевших увеличилось на 19 и составило 1240 человек», — заявила Эзугбая.



По её словам, в настоящее время в ковид-центрах проходят лечение 220 пациентов.





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