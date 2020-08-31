

Медиков клиники в Тбилиси обвинили в нанесении побоев пенсионерке

31.08.2020 12:25





Родственники 77-летней пациентки тбилисской клиники City medical обратились в полицию с жалобой на действия медиков, заявляя, что те нанесли побои пожилой женщине.



»Мы говорим о насилии в прямом смысле, приходили из следственного ведомства, и они собираются провести экспертизу, — рассказала журналистам близкая пациентки Русудан Харабадзе. — Хочу, чтобы дали доступ к видеокамерам, и стало ясно, почему у неё синяки».



Между тем, директор клиники Ника Ментешашвили опровергает обвинения. Он заявил, что смотрел записи с видеокамер, но там нет подтверждений неправомерных действий со стороны медиков. Также, по словам врача, соседи пациентки, которые не подключены к аппаратам искусственного дыхания, сказали, что «ничего не было».



Сообщается, что по факту обращения возбуждено уголовное дело по статьям УК Грузии 126 «Насилие» и 187 «Повреждение или уничтожение чужого имущества».



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