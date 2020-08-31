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В батумской полевой Covid-лаборатории выявили один случай заражения
31.08.2020 15:36
В батумской полевой Covid-лаборатории выявили один случай заражения
Тесты на наличие Covid-19 уже прошли 849 человек. Бесплатное тестирование проводится в палатках, расположенных на Батумском бульваре и в парке Кобулети. По данным Министерства здравоохранения Аджарии, неделю назад в результате этого исследования был подтвержден только один случай. Известны подтвержденные контакты зараженного.
Бесплатное ПЦР-тестирование (PCR) можно провести в палатке на бульваре у колоннад в батумском бульваре, а также в сквере возле озера Ардаган. Аналогичная ковид-палатка также начала испытания в центральном парке курортного города Кобулети [Аджария]. Тестирование возможно с шести вечера до 22:00.
Сегодня, 31 августа, по Грузии зарегистрировано 18 новых случаев Covid-19, в том числе 5 новых случаев выявлено в Батуми.
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