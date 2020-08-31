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Общественный вещатель переходит на предвыборный режим работы
31.08.2020 16:18
«С завтрашнего начнется предвыборный мониторинг, что для нас очень важно, потому что мы долго готовились к этому процессу», — заявила и.о. генерального директора Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.
«С завтрашнего дня все наши платформы — Первый канал, радио и веб-сайт — перейдут на чрезвычайный режим работы, потому что у нас есть претензия, чтобы выборы освещались очень сбалансированно и, что самое главное, в соответствии со всеми международными стандартами, беспристрастно. Мы будем неукоснительно выполнять все ценности Общественного вещателя. Во-первых, информационная служба и общественно-политические программы будут полностью в предвыборном формате. Всем партиям, зарегистрированным ЦИК, включая квалифицированные и неквалифицированные субъекты, будут полноценно освещаться в эфире «Моамбе» и всех политических программ.
Сегодня мы создали новую страницу «Выборы 2020» на сайте 1tv.ge, где выложены все документы и правила, которые Общественный вещатель предложит партиям. Просим всех ознакомиться с этой страницей», — заявила Тинатин Бердзенишвили.
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