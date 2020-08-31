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Соперником тбилисского «Локомотива» будет московский клуб «Динамо»
31.08.2020 17:21
Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного тура Лиги Европы. В результате жеребьевки соперником тбилисского "Локомотива" назван московский клуб "Динамо".
Следует отметить, что матч пройдет 17 сентября в Тбилиси на стадионе "Михаил Мески".
Напомним, что в первом раунде тбилисский "Локомотив" обыграл румынскую "Университатеа" из Крайовы со счетом 2:1.
В чемпионате Грузии тбилисский "Локомотив" занимает шестое место. Клуб выступает в еврокубках впервые после 12-летнего перерыва.
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