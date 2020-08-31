Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Соперником тбилисского «Локомотива» будет московский клуб «Динамо»


31.08.2020   17:21


Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного тура Лиги Европы. В результате жеребьевки соперником тбилисского "Локомотива" назван московский клуб "Динамо".

Следует отметить, что матч пройдет 17 сентября в Тбилиси на стадионе "Михаил Мески".

Напомним, что в первом раунде тбилисский "Локомотив" обыграл румынскую "Университатеа" из Крайовы со счетом 2:1.

В чемпионате Грузии тбилисский "Локомотив" занимает шестое место. Клуб выступает в еврокубках впервые после 12-летнего перерыва.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна