

Соперником тбилисского «Локомотива» будет московский клуб «Динамо»

31.08.2020 17:21





Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного тура Лиги Европы. В результате жеребьевки соперником тбилисского "Локомотива" назван московский клуб "Динамо".



Следует отметить, что матч пройдет 17 сентября в Тбилиси на стадионе "Михаил Мески".



Напомним, что в первом раунде тбилисский "Локомотив" обыграл румынскую "Университатеа" из Крайовы со счетом 2:1.



В чемпионате Грузии тбилисский "Локомотив" занимает шестое место. Клуб выступает в еврокубках впервые после 12-летнего перерыва.



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