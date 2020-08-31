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Еще у одного сотрудника офиса ГМ подтвердился коронавирус
31.08.2020 19:05
Коронавирус подтвердился еще у одного лица, работающего в головном офисе «Грузинской мечты».
Как сообщают в «Грузинской мечте», по данным к этому времен, в общей сложности на коронавирус проверены 200 сотрудников головного офиса партии.
«Всего тестирование прошли 240 человек, из которых 200 являются нашими сотрудниками. Ответ двух лиц оказался положительным. Обе они являются уборщицами в нашем головном офисе», - заявили в партии.
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