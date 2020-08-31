

Еще у одного сотрудника офиса ГМ подтвердился коронавирус

31.08.2020 19:05





Коронавирус подтвердился еще у одного лица, работающего в головном офисе «Грузинской мечты».



Как сообщают в «Грузинской мечте», по данным к этому времен, в общей сложности на коронавирус проверены 200 сотрудников головного офиса партии.



«Всего тестирование прошли 240 человек, из которых 200 являются нашими сотрудниками. Ответ двух лиц оказался положительным. Обе они являются уборщицами в нашем головном офисе», - заявили в партии.



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