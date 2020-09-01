

В Грузии выявлено 23 новых случая коронавируса

01.09.2020 10:36





В Грузии выявлено 23 новых случая коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.



По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 1510 случаев коронавируса. Еще 3 пациента выздоровели, всего вылечились 1243 человека.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. Жертвами коронавируса стали 19 пациентов.



В режиме карантина находятся 5828 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 232 человека.



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