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В Грузии выявлено 23 новых случая коронавируса
01.09.2020 10:57
В Грузии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1510. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Количество выздоровевших же выросло на 3 и сейчас составляет 1243.
В режиме карантина находятся 5828 человека, под наблюдением в стационаре - 232.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.
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