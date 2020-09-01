

В Грузии выявлено 23 новых случая коронавируса

01.09.2020 10:57





В Грузии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1510. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Количество выздоровевших же выросло на 3 и сейчас составляет 1243.



В режиме карантина находятся 5828 человека, под наблюдением в стационаре - 232.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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