

В Батуми коронавирус выявили у консультанта популярной кондитерской

01.09.2020 12:55





В Батуми коронавирусную инфекцию выявили у консультанта популярного кондитерского магазина «Дона». Источник заражения пока не известен, эпидемиологи изучают контакты.



Как сообщает Общественное телевидение, кондитерская «Дона» временно закрыта, а около 70 сотрудников перешли в самоизоляцию.



Гражданам, которые в течение последних двух недель побывали в кондитерском магазине, расположенном в Батуми на улице царя Парнаваза, рекомендуется провести бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.



Палатки, где делают тесты, расположены в Батуми на бульваре и на территории, прилегающей к «Аджарскому дому». Тестирование начинается с 16:00.



За последние сутки в Грузии выявили 23 новых случаев коронавирусной инфекции, из них шесть в Аджарии. Из них двое импортированные случаи, трое являются водителями трейлеров, еще один — консультант кондитерской.



Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор общее число инфицированных составило 1510. С начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1243 человека. Скончались 19. В режиме карантина находятся 5828 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 232 человека.



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