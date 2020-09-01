

Количество инфицированных коронавирусом в России превысило 1 миллион

01.09.2020 13:30





За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4729 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.



Таким образом, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России за все время превысило один миллион человек.



Всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 погибли почти 17,3 тысячи человек, более 815 тысяч вылечились.



Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,2 миллиона, как минимум 846 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — США (там зафиксировано более шести миллионов инфицированных), Бразилия (3,9 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).



Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.



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