

Частные детские сады Батуми требуют, чтобы им позволили работать

01.09.2020 15:32





Сотрудники частных детских садов Батуми провели сегодня в центре города на площади Европы акцию протеста требованием позволить им возобновить работу.



Они заявляют, что с 1 сентября находятся в полной готовности и учли все рекомендации Минздрава для превенции распространения коронавируса. Собравшиеся на акции подчеркивают, что им непонятно, зачем ждать еще месяц, чтобы возобновить учебно-воспитательный процесс.



Сотрудники частных детских садов напоминают, что могут эффективно выполнять требования эпидемиологов, так как у них в группах максимум 16 воспитанников, в то время как в государственных садах их от 40 до 45.



«Вместо того, чтобы начать работать сегодня, мы вынуждены стоять на акции. Мы требуем, чтобы нас не приравнивали к общественным детским садам и не нарушали наши трудовые права», — сказала руководитель одного из детских садов Ирина Бочоришвили.



Ассоциация частных детских садов Грузии также выступает за возобновление учебно-воспитального процесса уже с 3 сентября.



Обычно новый учебно-воспитательный год в детских садах в Грузии начинается 1 сентября, а в школах – с 15 сентября. В этом году решено было перенести начало работы садов на 1 октября, чтобы учреждения успели подготовиться к приему детей в условиях эпидемии коронавируса.



Между тем заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что открывать сады и школы одновременно было бы несколько рискованно.



По ее словам, две недели — это период, который покажет, не ухудшится ли ситуация из-за отмены ограничения и начала работы школ.



«Я думаю, что детским садам и яслям придется подождать какое-то время, чтобы их не пришлось вновь закрывать через какое-то время. Двухнедельный интервал — это эпидемиологически значимый критический период между снятием ограничений, который позволяет определить, ухудшилось ли что-то из-за снятия определенного ограничения», — сказала Габуния.



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