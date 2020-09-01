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Спасатели в августе на побережье Черного моря спасли 170 человек
01.09.2020 15:53
В августе спасатели пришли на помощь 170 гражданам на побережье Черного моря. В том числе, 23 людям во время четырехбального шторма, среди спасенных — 48 несовершеннолетних.
Кроме того, как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели нашли 38 детей, потерявшихся на побережье.
«Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД призывает подчиняться указаниям спасателей. Не заходить в воду во время шторма. Не заходить в воду в нетрезвом состоянии и на похмелье. Не оставляйте детей без присмотра», — заявили в ведомстве.
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