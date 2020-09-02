Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Члены координационного совета сделают заявление по поводу ситуации с коронавирусом


02.09.2020   10:53


В администрации правительства Грузии проходит заседание координационного совета. Будет ли принято новое решение относительно создавшейся в связи с коронавирусом ситуацией, станет известно после заседания.

По завершении заседания члены координационного совета сделают заявление.

Сегодня в Грузии выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1548.

Это в Грузии рекордно высокий суточный показатель после 16 апреля, когда было выявлено 42 случая заражения коронавирусом.

Количество выздоровевших же выросло на 17 и сейчас составляет 1270.

В режиме карантина находятся 5806 человек, под наблюдением в стационаре - 230.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна