

Члены координационного совета сделают заявление по поводу ситуации с коронавирусом

02.09.2020 10:53





В администрации правительства Грузии проходит заседание координационного совета. Будет ли принято новое решение относительно создавшейся в связи с коронавирусом ситуацией, станет известно после заседания.



По завершении заседания члены координационного совета сделают заявление.



Сегодня в Грузии выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1548.



Это в Грузии рекордно высокий суточный показатель после 16 апреля, когда было выявлено 42 случая заражения коронавирусом.



Количество выздоровевших же выросло на 17 и сейчас составляет 1270.



В режиме карантина находятся 5806 человек, под наблюдением в стационаре - 230.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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