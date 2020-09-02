

В Грузии зафиксирован рекордно высокий показатель коронавируса с апреля – 38 новых случаев

02.09.2020 10:54





В Грузии выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1548. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Это в Грузии рекордно высокий суточный показатель после 16 апреля, когда было выявлено 42 случая заражения коронавирусом.



Количество выздоровевших же выросло на 17 и сейчас составляет 1270.



В режиме карантина находятся 5806 человек, под наблюдением в стационаре - 230.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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