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В Грузии зафиксирован рекордно высокий показатель коронавируса с апреля – 38 новых случаев
02.09.2020 10:54
В Грузии выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1548. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Это в Грузии рекордно высокий суточный показатель после 16 апреля, когда было выявлено 42 случая заражения коронавирусом.
Количество выздоровевших же выросло на 17 и сейчас составляет 1270.
В режиме карантина находятся 5806 человек, под наблюдением в стационаре - 230.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.
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