

В Батуми установят еще одну палатку для бесплатного тестирования на коронавирус

02.09.2020 12:09





В Батуми на бульваре, возле Алфавитной башни, установят уже третью в городе палатку, где специалисты бесплатно проводят всем желающим ПЦР-тест на наличие коронавируса. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Решение поставить еще одну палатку с оборудованием для тестировавния Минздрав Аджарии принял из-за увеличившегося количества желающих провести тест.



Накануне вечером только в одной из установленных ранее палаток тестирование прошли более 200 человек, что вызвало очереди.



Тестирование проводится ежедневно с 16 часов. Ответ теста сообщается в течение суток.



С учетом новой палатки у Алфавитной башни в Аджарии будут действовать четыре пункта для бесплатного тестирования – три в Батуми и один в Кобулети.



Рост числа желающих связан с новым случаем инфицирования в Батуми — коронавирус накануне подтвердился у консультанта и владельца популярной кондитерской «Дона». Министерство здравоохранения Аджарии призвало пройти обследование граждан, которые посещали кондитерскую на улице царя Парнаваза в течение последних двух недель.



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