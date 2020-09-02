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В Батуми установят еще одну палатку для бесплатного тестирования на коронавирус
02.09.2020 12:09
В Батуми на бульваре, возле Алфавитной башни, установят уже третью в городе палатку, где специалисты бесплатно проводят всем желающим ПЦР-тест на наличие коронавируса. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Решение поставить еще одну палатку с оборудованием для тестировавния Минздрав Аджарии принял из-за увеличившегося количества желающих провести тест.
Накануне вечером только в одной из установленных ранее палаток тестирование прошли более 200 человек, что вызвало очереди.
Тестирование проводится ежедневно с 16 часов. Ответ теста сообщается в течение суток.
С учетом новой палатки у Алфавитной башни в Аджарии будут действовать четыре пункта для бесплатного тестирования – три в Батуми и один в Кобулети.
Рост числа желающих связан с новым случаем инфицирования в Батуми — коронавирус накануне подтвердился у консультанта и владельца популярной кондитерской «Дона». Министерство здравоохранения Аджарии призвало пройти обследование граждан, которые посещали кондитерскую на улице царя Парнаваза в течение последних двух недель.
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