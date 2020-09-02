

38 инфицированных за сутки: премьер подтвердил, что начало занятий в школе не отложат

02.09.2020 12:26





Хотя у нас сегодня 38 инфицированных, о переносе школьного процесса речи не идет, — сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного совета.



Глава правительства подчеркнул, что учебный процесс в школах должен начаться 15 сентября, и для этого надо мобилизовать министерства образования и здравоохранения.



«Речь идет о том, что учебный процесс в школах должен начаться 15 сентября. Для этого необходимо полностью мобилизовать министерства образования и здравоохранения. Наша ответственность здесь высока, чтобы избежать риска для процесса обучения. Для этого необходимо строго соблюдать соответствующие меры в учебных заведениях», — сказал Гахария.



Премьер призвал соответствующие службы усилить контроль за соблюдением мер безопасности.



«Хочу обратиться к мэрии, ужесточить подход к соблюдению норм, установленных для общественного транспорта, торговых объектов… Потому что сейчас сентябрь, отдыхающие возвращаются в город, начинают повседневную жизнь, работу и, к сожалению, на какое-то время мы все должны привыкнуть к жизни с такими ограничениями и дискомфортом», — сказал Гахария.



В Грузии зафиксирован рекордный показатель случаев коронавирусной инфекции – 38 за сутки. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирвоан 17 апреля – 34 случая.

Общее число инфицированных к этому времени составляет 1 548.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались 17 пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 270 человек. Скончались 19. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

После того, как в Грузии 26 февраля выявили первый случай инфицирования коронавирусом,

власти страны приняли решение приостановить учебный процесс в школах. Образовательные учреждения до конца учебного года перешли на удаленное обучение: школьники занимались в онлайн-режиме, также для них на Общественном телевидении был задействован проект «Телешкола».



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