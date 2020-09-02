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Глава НЦКЗ: В Грузии имеется около 120 тыс. тестов PCR, ожидаются дополнительные поставки
02.09.2020 13:18
Директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе говорил на сегодняшнем брифинге о запасах тестов PCR в Грузии.
По его словам, сейчас в Грузии имеется около 120 000 полных комплектов и ожидаются дополнительные поставки.
«Запас тестов PCR в стране сегодня составляет около 120 000 полных комплектов, учитывая, что все контракты уже подписаны, мы ожидаем еще поставки около 500 000 тестов», — заявил Гамкрелидзе.
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