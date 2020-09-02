

Гамкрелидзе: Введение строгих ограничений в стране не рассматривается

02.09.2020 13:23





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, введение строгих ограничений в стране не рассматривается.



Гамкрелидзе говорит, что, несмотря на 38 новых случаев, ничего тревожного и панического нет, ситуация находится под контролем.



По словам Гамкрелидзе, важно соблюдать правильный баланс между открытостью экономики, повышением мобильности и, с другой стороны, возможностями сектора здравоохранения.



«С большой вероятностью, жестких ограничений в стране не последует, это не только наша, но и международная политика. Как известно, сегодня ситуация сильно ухудшилась, но страны не могут остановить свои экономики. Следовательно, должен быть правильный баланс между открытием экономики, увеличением мобильности и, с другой стороны, возможностями сектора здравоохранения, чтобы сектор мог быстро реагировать на все вызовы. Рост случаев, который у нас есть — один десяток, два десятка, не вызывают тревоги и паники, это полностью управляемо и контролируемо, сегодня нет оснований для введения строгого карантина или других мер. Такого и не планируется», — заявил Гамкрелидзе.





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