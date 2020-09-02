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В Аджарии начинается массовое тестирование на коронавирус
02.09.2020 14:45
По информации Минздрава Аджарии, в регионе начинаются массовые исследования на коронавирус. Вместе с тем, в Батуми возле Алфавитной башни откроется третья палатка для бесплатного тестирования на COVID-19. К процессу исследований также подключатся местные поликлиники.
«С сегодняшнего дня бесплатное тестирование на коронавирус, наряду с палатками на батумском бульваре, станет возможным в пяти поликлиниках Батуми. С 10:00 до 17:00 граждане смогут сдать анализы в поликлинике N1, поликлинике N4, Центре семейной медицины, Центре семейной медицины поселения Тамари и поликлинике Evex Batumi.
Кроме того, была добавлена третья палатка и с сегодняшнего дня тестирование будет доступно в трех местах на батумском бульваре. Новая палатка размещена возле Алфавитной башни. Тестирование в палатках возможно с 11:00 до 23:00. В Кобулети пройти тестирование можно в здании Управления по контролю заболеваний Аджарии и на территории гамгеоба Кобулети», — говорится в сообщении, распространенном сегодня Министерством здравоохранения Аджарии.
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