

В Аджарии начинается массовое тестирование на коронавирус

02.09.2020 14:45





По информации Минздрава Аджарии, в регионе начинаются массовые исследования на коронавирус. Вместе с тем, в Батуми возле Алфавитной башни откроется третья палатка для бесплатного тестирования на COVID-19. К процессу исследований также подключатся местные поликлиники.



«С сегодняшнего дня бесплатное тестирование на коронавирус, наряду с палатками на батумском бульваре, станет возможным в пяти поликлиниках Батуми. С 10:00 до 17:00 граждане смогут сдать анализы в поликлинике N1, поликлинике N4, Центре семейной медицины, Центре семейной медицины поселения Тамари и поликлинике Evex Batumi.



Кроме того, была добавлена третья палатка и с сегодняшнего дня тестирование будет доступно в трех местах на батумском бульваре. Новая палатка размещена возле Алфавитной башни. Тестирование в палатках возможно с 11:00 до 23:00. В Кобулети пройти тестирование можно в здании Управления по контролю заболеваний Аджарии и на территории гамгеоба Кобулети», — говорится в сообщении, распространенном сегодня Министерством здравоохранения Аджарии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







