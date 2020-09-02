

Какие регуляции придется соблюдать детским садам?

02.09.2020 16:27





С 1 октября в Грузии возобновится работа детских садов – как государственных, так и частных. При этом им придется соблюдать определенные нормы эпидемиологической безопасности для превенции распространения коронавируса.



Минздрав уже распространил информацию о регуляциях. В частности, в детские сады будет запрещен вход посторонним лицам, в том числе и родителям - детей в помещение от дверей будут вводить только сотрудники.



Всем детям будет измеряться температура, а сотрудник, проводящий термоскриниг, обязан будет носить защитную маску, и соблюдать дистанцию не менее 1 метра.



Детские сады обязаны будут выделить помещения для временного нахождения детей с признаками вируса изолировано от остальных, где они будут содержаться до того, как их заберут родители.



В изоляционной комнате все дети должны будут носить маски и соблюдать 1-метровую дистанцию.



Администрация обязана будет составить график вывода детей на открытое пространства только небольшими группами.



Детям запрещено приносить с собой игрушки из дома. Кроме того, из обращения следует изъять из обращения игрушки, которые нельзя стирать и дезинфицировать.



В спальных комнатах детские кровати должны быть расположены напротив друг друга, чтоб соблюдать соответствующую дистанцию.



Игрушки необходимо мыть каждый день - с использованием щетки, мыла и дезинфицирующих жидкостей.



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