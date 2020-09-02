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У игрока сборной Грузии по футболу обнаружили коронавирус


02.09.2020   16:51


У полузащитника австрийского «Штурма» и сборной Грузии Отара Китеишвили выявили коронавирус, информация появилась на официальном сайте клуба.

24-летний Отар Китеишвили и его одноклубник Филипп Хуспек не тренируются вместе с остальной командой, так как их тесты показали положительный результат. Отар Китеишвили перешел в австрийский «Штурм» в июле 2018 года.

Присоединится к сборной Отар должен был 1 сентября. Главный тренер национальной команды по футболу Владимир Вайс вызвал его на матчи Лиги Наций. Однако Китеишвили пришлось срочно заменять другим игроком.

5 сентября сборная Грузии встретится со сборной Эстонии в гостевом матче в Таллине, а спустя три дня 8 сентября грузинская команда примет у себя Северную Македонию.

Матчи начнутся в 20:00 по тбилисскому времени.

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