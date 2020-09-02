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Последний выздоровевший пациент из кластера Ленджери покинул больницу в Рухи
02.09.2020 17:34
По словам клинического менеджера Рухской республиканской больницы Нино Акобия, выздоровел последний пациент с коронавирусной инфекцией из кластера Ленджери. Мужчина средних лет уже выписан из клиники.
На данный момент в больнице Рухи продолжают лечение 6 пациентов, двое из них с ковидинфекцией. Один пациент был переведен из Абхазии, а другой прибыл в Зугдиди из Тбилиси. Состояние всех больных удовлетворительное.
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