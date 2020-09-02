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«Тбилисский микроавтобус» призывает пассажиров к использованию масок


02.09.2020   21:01


Компания «Тбилисский микроавтобус» призывает пассажиров использовать маски. В противном случае водитель будет иметь право попросить пассажира, который не пользуется маской, покинуть транспортное средство, говорится в сообщении компании.

Компания «Тбилисский микроавтобус» настоятельно просит всех клиентов использовать маску при поездке в транспортном средстве компании.

«Тбилисский микроавтобус» сообщает, что как только в мире началась пандемия, вызванная COVID-19, компания приняла все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Все автомобили, курсирующие по столице в течение дня, ежедневно дезинфицируются.

«Тбилисский микроавтобус» в очередной раз просит всех пассажиров соблюдать правила безопасности при движении в маршрутных такси.

«Давайте позаботимся друг о друге», — говорится в заявлении компании.

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