

«Тбилисский микроавтобус» призывает пассажиров к использованию масок

02.09.2020 21:01





Компания «Тбилисский микроавтобус» призывает пассажиров использовать маски. В противном случае водитель будет иметь право попросить пассажира, который не пользуется маской, покинуть транспортное средство, говорится в сообщении компании.



Компания «Тбилисский микроавтобус» настоятельно просит всех клиентов использовать маску при поездке в транспортном средстве компании.



«Тбилисский микроавтобус» сообщает, что как только в мире началась пандемия, вызванная COVID-19, компания приняла все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Все автомобили, курсирующие по столице в течение дня, ежедневно дезинфицируются.



«Тбилисский микроавтобус» в очередной раз просит всех пассажиров соблюдать правила безопасности при движении в маршрутных такси.



«Давайте позаботимся друг о друге», — говорится в заявлении компании.



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