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Около 400 врачей посетили конференцию в отеле, закрытом из-за коронавируса
03.09.2020 00:06
Гостиница «Оазис» в Чакви временно закрыта. У одного из гостей отеля диагностировали коронавирус. Заболевшим является врач, прибывший на конференцию.
В связи с этим, министр здравоохранения Грузии Экатерине Тикарадзе сделала заявление:
«Сегодня сложилась значимая ситуация в отеле« Оазис », где около 400 грузинских врачей присутствовали на очень важной конференции, на которой должны были присутствовать мой заместитель г-жа Тамар Габуниа, а также глава регулирующего агентства г-н Заал Капанадзе [директор Агентства государственного регулирования медицинской деятельности]. Мы считаем, что их визит следует отложить. Поскольку в гостинице «Оазис» обнаружен коронавирус, мы решили закрыть гостиницу на определенный период времени. Мы также приняли незамедлительные меры для начала эпидемиологического исследования и тестирования врачей в отеле «Оазис» с целью их перевода на режим самоизоляции и карантин, согласно соответствующему протоколу».
2 сентября в Грузии было выявлено рекордное количество — 38 случаев заражения за 24 часа, из них 22 человека из кластера кондитерской «Дона» в Батуми.
Также сегодня было заявлено об обнаружении коронавируса у водителя автобуса N 7 в Батуми.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в 3 палатках у бульвара и 5 поликлиниках города Батуми.
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