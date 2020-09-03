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В Грузии выявлено 20 новых случаев коронавируса
03.09.2020 11:39
В Грузии выявлено 20 новых случаев коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.
По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 1568 случаев коронавируса. Еще 9 пациентов выздоровели, всего вылечились 1279 человек.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. Жертвами коронавируса стали 19 пациентов.
В режиме карантина находятся 6185 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 215 человек.
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