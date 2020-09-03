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В Грузии 100 школ перейдут на эстонскую модель дистанционного обучения


03.09.2020   12:06


С первого сентября 100 школ Грузии, перейдут на эстонскую модель дистанционного обучения. Об этом сообщает Министерство образования страны. Проект рассчитан на 2 года и будет финансироваться правительством Эстонии.

Сотрудники и руководство школ будут ознакомлены с эстонской практикой и концепцией дистанционного обучения. Для повышения квалификации учителей будет создана модель мониторинга и поддержки. Представителей школ, участвующих в проекте, обучат управлению различными платформами, педагоги пройдут специальные образовательные тренинги.

По сообщению Министерства, учителя и администрация выбранных школ будут иметь возможность посетить Эстонию, с целью ознакомления с эстонским методом обучения на практике.

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