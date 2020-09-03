

Упрощаются регуляции в объектах питания - за одним столом позволят сидеть 12 персонам

03.09.2020 14:56





С текущей недели в объектах питания будут ослаблены регуляции. В частности, за одним столом в открытом пространстве будет разрешено сидеть 12 персонам, до этого, согласно действующим правилам, количество человек за одним столом было ограничено шестью персонами. Об этом Первому каналу Грузии заявил глава Инспекции труда Бека Перадзе.



По его словам, цель изменений — поощрение руководителей ресторанов и кафе, чтобы обслуживать клиентов в открытых пространствах, где риск распространения коронавируса более низкий, чем в закрытых залах.



По словам Перадзе, изменение будет опубликовано в ближайшие дни и вступит в силу.



В закрытом помещении ограничение на шесть человек останется в силе.





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