

В Грузии выявлено 28 новых случаев коронавируса

04.09.2020 10:24





В Грузии выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 596. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



Количество выздоровевших увеличилось на 15 и составляет 1 294.



В режиме карантина находятся 6 250 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 289.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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