

У более чем 900 посетителей гостиницы в Чакви коронавирус не подтвердился

04.09.2020 11:23





У 940 посетителей гостиницы Dreamland Oasis на черноморском курорте Чакви (Кобулетский муниципалитет) коронавирус не подтвердился. Об этом журналистам сообщила менеджер отеля Гванца Хаиндрава.



«Результаты всех тестов отрицательные. Коронавирус не подтвердился ни у одного из 940 человек, отдыхающих у нас. Пять человек, которые контактировали с инфицированным, переведены в карантин», — заявила Хаиндрава.



По ее словам, постояльцам Dreamland Oasis будет позволено покинуть территорию гостиницы. В отеле провели дезинфекцию. С сегодняшнего дня объект продолжит работу в обычном режиме.



Более 900 гостей Dreamland Oasis были закрыты на территории отеля в течение двух дней. Меры приняли после того, как коронавирус подтвердился у врача клиники «Аверси», принимавшего участие в многопрофильной медицинской конференции. В целом на форум в Чакви съехались 400 медиков со всей Грузии.



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