

Экспертиза назвала лекарственную интоксикацию причиной смерти Бачалиашвили

04.09.2020 12:24





Причиной смерти 23-летней жительницы Тбилиси Тамар Бачалиашвили стала интоксикации лекарственными препаратами. Об этом говорится в заключении химико-токсикологической экспертизы, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.



Тамар Бачалиашвили – специалист по IT-технологиям. Девушка уехала из дома на личном автомобиле утром 18 июля и пропала. Ее тело обнаружили на пятый день поисков на заднем сиденье ее машины в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси.



3 сентября прокуратура ознакомила с выводами грузинских судмедэкспертов членов семьи Бачалиашвили и адвоката пострадавших Михаила Рамишвили.



«Согласно заключению, смерть наступила в результате воздействия препаратов. Указаны дозы и количество. В заключении указаны органы, где обнаружены медикаменты. Это печень, почки желудок. Указаны большие количества», — сказал Рамишвили журналистам.



По его словам, в организме Тамар обнаружено присутствие трех типов медикаментов. Это гипотензивные препараты, снотворные и обезболивающие. О всех них говорилось в предварительном заключением токсикологической экспертизы, обнародованном ранее.



Рамишвили указал, что заключение экспертизы подтверждает версию следствия, согласно которой Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством. Семья не доверяет выводам бюро Самхараули и планирует обратиться к иностранным экспертам для перепроверки данных.



Адвокат также сообщил, что результаты теста ДНК подтвердили, что в автомобиле находилось тело Тамар Бачалиашвили. «В связи с ДНК, те сомнения, которые были у семьи, исключены. Установлено, что погибшая является их дочерью», — сообщил он.



Прежде чем семья была проинформирована о результатах экспертизы мать Тамар, Теону Тамазашвили опросили в Тбилисском городском суде. В присутствии судьи-магистра следователи спрашивали у Тамазашвили по поводу ее заявлений, сделанных 30 августа на протестной акции у Генпрокуратуры.



Тогда Тамазашвили заявила, что смерть ее дочери связана с расшифровкой схемы поставок оружия во время войны в Нагорном Карабахе. По ее словам, Тамар взломала компрометирующие файлы трех высокопоставленных грузинских чиновников Грузии. Женщина полагает, что соответствующая информация хранилась на USB-накопителе, который был потерян в ходе следствия.



3 сентября также стало известно, что Федеральное бюро расследований США не готово подключиться к расследованию обстоятельств смерти 23-летней программистки. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сообщила об этом журналистам, после встречи с генеральным прокурором Ираклием Шотадзе.



«ФБР заявляет, что расследование этого дела не является их компетенцией. Мне сказали, что ФБР не готово подключиться к расследованию. Однако, как заявляет генеральная прокуратура, в рамках международной правовой помощи, они обратились за помощью к компании Google, Facebook и другим», — заявила Ломджария.



Семья Бачалиашвили сомневается в том, что грузинская сторона направила в США официальный запрос. Они рассчитывают, что прокуратура обнародует оригинал обращения.



Следствие по делу о гибели Тамар Бачалиашвили ведется по двум статьям: «незаконное лишение свободы» и «доведение до самоубийства».



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