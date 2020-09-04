

Число зараженных коронавирусом из кластера батумской кондитерской увеличилось до 36

04.09.2020 13:43





Из 28 случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, 12 связаны кластером кондитерской «Дона» в Батуми. Об этом заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



Цепочка заражения, начавшаяся с сотрудника популярной батумской кондитерской, насчитывает уже 36 заболевших. Среди них как сотрудники двух филиалов «Дона», так и посетители кафе.



Что касается остальных 16 пациентов, по словам Эзугбая, среди них двое сотрудников филиала клиники «Аверси» в городе Рустави. Еще трое пациентов – это контакты ранее подтвержденных случаев. Два новых факта являются завозными, один из них водитель-международник.



Также коронавирус подтвердился у четырех человек, недавно посещавших Аджарию. Установить источник инфицирования еще четырех пациентов пока что не удалось, продолжается углубленное эпидемиологическое исследование.



На данный момент в ковид-центрах страны лечение продолжают 275 человек с коронавирусом. Состояние трех из них критическое, а 16 – тяжелое.



13 из 28 случаев коронавируса были подтверждены в Аджарии – черноморском регионе, где в начале сентября была зафиксирована вспышка заболевания. По информации Минздрава Аджарии, в Республиканской больнице Батуми сейчас лечатся 58 пациентов с коронавирусом.



Первый зараженный коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля.



С тех пор в Грузии лабораторно подтверждено 1 596 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 19 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 15 и сейчас составляет 1 294.



В карантине остаются более 6,2 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 289 человек.



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