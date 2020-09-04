

У тринадцати сотрудников руставского филиала клиники «Аверси» подтвердился коронавирус

04.09.2020 16:48





У тринадцати сотрудников руставского филиала клиники «Аверси» подтвердился COVID-19. Семеро их инфицированных являются жителями Рустави.



Данную информацию Первому каналу Грузии подтвердил директор Центра общественного здравоохранения Рустави Давид Бегашвили.



По его словам, установлены 60 контактов семи инфицированных жителей Рустави. Из них 15 переведены в карантин, остальные находятся в самоизоляции.



Медперсонал в клинике полностью заменен, на месте остаются только те лаборанты, которым систематически проводится тест на коронавирус.





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