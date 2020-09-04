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Число пострадавших в результате взрыва в клубе «Дежавю» в Тбилиси увеличилось до трех
04.09.2020 19:16
Число пострадавших в результате взрыва в клубе «Дежавю» в Тбилиси увеличилось до трех. Об этом сообщает журналист Первого канала Грузии с места инцидента.
Пострадавшие доставлены в больницу.
По распространенной информации, у работавших в клубе мастеров взорвался кислородный баллон.
На месте мобилизованы патрульная полиция, пожарно-спасательные бригады и скорая помощь.
В результате взрыва погиб один человек.
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