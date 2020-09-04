Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Число пострадавших в результате взрыва в клубе «Дежавю» в Тбилиси увеличилось до трех


04.09.2020   19:16


Число пострадавших в результате взрыва в клубе «Дежавю» в Тбилиси увеличилось до трех. Об этом сообщает журналист Первого канала Грузии с места инцидента.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По распространенной информации, у работавших в клубе мастеров взорвался кислородный баллон.

На месте мобилизованы патрульная полиция, пожарно-спасательные бригады и скорая помощь.

В результате взрыва погиб один человек.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна