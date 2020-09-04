

Коронавирус выявлен у сотрудника госохраны

04.09.2020 20:47





У сотрудника Службы государственной охраны, который охранял внешний периметр Конституционного суда, подтвердился COVID-19. Об этом Первому каналу Грузии заявил председатель департамента по связям с общественностью Конституционного суда Георгий Ломтадзе.



По его словам, как правило, лицо, охраняющее внешний периметр Конституционного суда, не контактирует с сотрудниками аппарата, однако, с целью превенции, в здании были предприняты соответствующие меры.



Вместе с тем, Ломтадзе заявляет, что все сотрудники Конституционного суда проходят тестирование на коронавирус.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







