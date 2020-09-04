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Коронавирус выявлен у сотрудника госохраны
04.09.2020 20:47
У сотрудника Службы государственной охраны, который охранял внешний периметр Конституционного суда, подтвердился COVID-19. Об этом Первому каналу Грузии заявил председатель департамента по связям с общественностью Конституционного суда Георгий Ломтадзе.
По его словам, как правило, лицо, охраняющее внешний периметр Конституционного суда, не контактирует с сотрудниками аппарата, однако, с целью превенции, в здании были предприняты соответствующие меры.
Вместе с тем, Ломтадзе заявляет, что все сотрудники Конституционного суда проходят тестирование на коронавирус.
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