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Коронавирус выявлен у сотрудника госохраны


04.09.2020   20:47


У сотрудника Службы государственной охраны, который охранял внешний периметр Конституционного суда, подтвердился COVID-19. Об этом Первому каналу Грузии заявил председатель департамента по связям с общественностью Конституционного суда Георгий Ломтадзе.

По его словам, как правило, лицо, охраняющее внешний периметр Конституционного суда, не контактирует с сотрудниками аппарата, однако, с целью превенции, в здании были предприняты соответствующие меры.

Вместе с тем, Ломтадзе заявляет, что все сотрудники Конституционного суда проходят тестирование на коронавирус.

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