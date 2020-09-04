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В южной Швеции открыли грузинский погреб квеври
04.09.2020 22:15
"Новости-Грузия"
Грузинский погреб квеври открылся в небольшой винодельне «Вейби Вингард» (Vejby Vingård) в южной Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.
Владелец погреба Йепе Апелини производит вина по традиционной грузинской технологии из винограда, выращенного в шведской провинции Сконе.
На церемонии открытия он рассказывал гостям о Грузии и древних винодельческих традициях страны. Также на мероприятии выступили посол Грузии в Швеции Малхаз Какабадзе и заместитель председателя парламентского комитета Швеции по иностранным делам Ханс Волмарк.
После церемонии состоялся прием, на котором гостей угощали винами, выдержанными в глиняных кувшинах квеври и традиционными грузинскими блюдами.
Грузинский традиционный метод изготовления вина в квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми – его возраст относят примерно к 6 столетию до н.э.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия.
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