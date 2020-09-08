

В приемных ковид-клиники добавили 85 коек

08.09.2020 11:01





Для повышения готовности приема пациентов, с коронавирусом, в ковид-клиники добавили 85 коек.



В частности, по данным министерства здравоохранения, 40 мест добавлены в стационаре больницы Бочоришвили, 40 — в Батумской республиканской больнице и пять — в Тбилисской университетской клинике.



В результате на данном этапе мобилизовано 672 койки.



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