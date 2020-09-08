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В приемных ковид-клиники добавили 85 коек


08.09.2020   11:01


Для повышения готовности приема пациентов, с коронавирусом, в ковид-клиники добавили 85 коек.

В частности, по данным министерства здравоохранения, 40 мест добавлены в стационаре больницы Бочоришвили, 40 — в Батумской республиканской больнице и пять — в Тбилисской университетской клинике.

В результате на данном этапе мобилизовано 672 койки.

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