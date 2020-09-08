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В приемных ковид-клиники добавили 85 коек
08.09.2020 11:01
Для повышения готовности приема пациентов, с коронавирусом, в ковид-клиники добавили 85 коек.
В частности, по данным министерства здравоохранения, 40 мест добавлены в стационаре больницы Бочоришвили, 40 — в Батумской республиканской больнице и пять — в Тбилисской университетской клинике.
В результате на данном этапе мобилизовано 672 койки.
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