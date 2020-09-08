

23 новых случая коронавируса связаны с Аджарией

08.09.2020 11:35





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 23 из 45 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, связаны с Аджарией.



По ее словам, 19 относятся к контактам с уже подтвержденными случаями, четыре — сотрудники клиники «Аверси». Эзугбая говорит, что источник трех случаев заболевания на данном этапе неизвестен, и в настоящее время проводится эпидемиологическое исследование.



«Вчера было 1684 случая, добавилось 45 новых случаев, и стало 1729. Трое из 45 — из кластера «Донны», 19 — контакты с подтвержденными случаями, четыре — медперсонал клиники «Аверси», четыре — импортированные случаи и один из них — водитель грузовика. 12 человек ездили в Аджарию, по троим ведется эпидемиологическое исследование с целью поиска контактов и установления источника. 23 случая из 45 связаны с Аджарией. У нас пять групповых случаев из 45. Эти пять групп связаны с широкомасштабной свадьбой в Тбилиси», — заявила Эзугбая.



По словам Эзугбая, количество выздоровевших увеличилось на шесть и в настоящее время составляет 76,4 процента инфицированных, а 381 пациент проходит лечение в ковид-центрах.





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