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В России за сутки выявлено 5 099 новых случаев коронавируса
08.09.2020 12:21
В России за минувшие сутки выявлено 5 099 новых случаев коронавируса, всего в стране коронавирус был зафиксирован у 1 035 789 человек. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По их данным, за прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались еще 122 пациента, общее число умерших от нее увеличилось до 17 993.
Согласно официальной статистике, в России от COVID-19 вылечились 850 049 пациентов.
Для справки, по числу инфицированных Россия занимает в мире четвертое место.
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