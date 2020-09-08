

В России за сутки выявлено 5 099 новых случаев коронавируса

08.09.2020 12:21





В России за минувшие сутки выявлено 5 099 новых случаев коронавируса, всего в стране коронавирус был зафиксирован у 1 035 789 человек. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



По их данным, за прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались еще 122 пациента, общее число умерших от нее увеличилось до 17 993.



Согласно официальной статистике, в России от COVID-19 вылечились 850 049 пациентов.



Для справки, по числу инфицированных Россия занимает в мире четвертое место.



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