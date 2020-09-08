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Число инфицированных коронавирусом врачей в руставском филиале «Аверси» увеличилось до 15
08.09.2020 12:23
На данном этапе в сети клиник «Аверси» у 15 врачей подтвержден коронавирус, и все они связаны с руставским филиалом сети. Об этом Первому каналу Грузии заявила эпидемиолог руставского филиала «Аверси» Эка Мамаладзе.
По его словам, что сегодня было два подтвержденных случая.
«Эти два медика в последние дни не были на работе и не контактировали с пациентами», — заявила Мамаладзе.
По ее словам, первые случаи заражения врачей сети связаны с врачами, которые были на экскурсии в Аджарии, которые не вернулись в клинику.
«Среди инфицированных было восемь врачей, которые, предположительно, принимали пациентов после заражения. Источники их заражения пока не уточнены, но не исключено, что они были связаны с уже зараженными врачами», — заявила Мамаладзе.
При этом, по ее информации, врачи клиники принимают пациентов с полным соблюдением мер безопасности.
По словам эпидемиолога, контакты инфицированных, в том числе пациентов, исследует эпидемиологическая служба Квемо Картли.
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