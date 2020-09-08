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Коронавирус подтвердился у сотрудника СЧС в Поти


08.09.2020   16:28


В Поти у сотрудника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердился коронавирус.

По данным Центра общественного здравоохранения, у мужчины средних лет подтвердился вирус в результате планового исследования.

Его контакты сейчас отслеживаются.

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