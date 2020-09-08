

Коронавирус подтвердился у сотрудника СЧС в Поти

08.09.2020 16:28





В Поти у сотрудника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердился коронавирус.



По данным Центра общественного здравоохранения, у мужчины средних лет подтвердился вирус в результате планового исследования.



Его контакты сейчас отслеживаются.





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