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Коронавирус подтвердился у сотрудника СЧС в Поти
08.09.2020 16:28
В Поти у сотрудника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердился коронавирус.
По данным Центра общественного здравоохранения, у мужчины средних лет подтвердился вирус в результате планового исследования.
Его контакты сейчас отслеживаются.
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