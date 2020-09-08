

Матч чемпионата Европы по регби Грузия - Россия пройдет 1 ноября

08.09.2020 17:19





Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России пройдет в Тбилиси 1 ноября при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Союза регби Грузии.



"По решению Rugby Europe [Европейской федерации регби], встреча пятого тура чемпионата Европы между сборными Грузии и России состоится в Тбилиси 1 ноября. Матч состоится без зрителей, а стадион и время проведения игры станут известны в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.



Матч между сборными Грузии и России должен был состояться 14 марта, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.



Сборная Грузии ранее досрочно стала чемпионом Европы, набрав 19 очков после четырех матчей. Далее идут сборные Португалии и Испании (по 9 очков), России (8), Бельгии (7), замыкают таблицу румыны (5).



В Грузии на данный момент выявлены 1 729 случаев заражения коронавирусом. 1 321 пациент выздоровел. В карантине находятся более 5,8 тыс. человек, еще 390 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей.



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