

Сборная Грузии не смогла одолеть Сев. Македонию в домашнем матче Лиги Наций

09.09.2020 11:01









Матч с Сев. Македонией прошел на «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. За день до игры прошли пресс-конференции главных тренеров обоих сборных. Главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайсс (ему 22 сентября исполнится 56 лет) сказал:"Важно, что новый розыгрыш Лиги наций УЕФА мы начали с победы, все игроки нашей команды очень старались. Хочу выделить Хвичу Кврацхелия-очень талантливого и целеустремленного футболиста, он имеет все данные для того, чтобы стать высококлассным игроком, для этого он должен много трудиться и пройти соответствующие этапы развития». Касаясь игры Чакветадзе в матче с Эстонией, он сказал:»Мы все хотим видеть того Чакветадзе, каким он был два года назад. Но из-за травм и коронавируса он почти полтора года был без футбола, ему нужно время, чтобы восстановить прежнюю форму,надеюсь, что к предстоящему 8 октября в Тбилиси матчу против Беларуси он сумеет достичь нужных кондиций».



Очень эмоционально выступил перед журналистами в Тбилиси полузащитник сборной Грузии и казахстанского "Тобола" Ника Квеквескири . Он сказал:»Период пандемии был очень и очень непростым для футболистов. Мы с детства играем в футбол, так вышло, что в период пандемии мы остались без игры, без мяча, было ощущение, что у нас отняли мяч. Пришлось много потрудиться, чтобы восстановить форму, считаю, что с Эстонией мы сыграли хорошо, действовали по плану на игру и добились необходимого результата. Надеюсь, что в матче против Северной Македонии мы покажем более высококачественный футбол и снова победим»-сказал Квеквескири.



В свою очередь главный тренер македонцев Игор Ангеловский сказал журналистам в Тбилиси , что его команда намерена играть на победу. «Мы хорошо изучили игру сборной Грузии, 8 сентября нам предстоит трудный матч, но мы будем бороться за победу» - сказал он.



Сама игра прошла с преимуществом сборной Грузии, которая создала несколько реальных голевых моментов у ворот соперника, но из-за отличной игры голкипера гостей Дамиана Шишковского и не очень точных действий футболистов нашей команды в завершающей части атаки нам пришлось довольствоваться ничейным результатом 1:1. Счет был открыт на 13-ой минуте матча: Хвича Кварацхелия в своем стиле мастерски прорвался в штрафную площадку гостей, но защитник макдонцев Эзгиян Алиоски,не сумев его остановить, сбил 19-летнего форварда , судья матча датчанин Петер Кьерсгор назначил пенальти- опытный Торнике Окриашвили мастерски реализовал 11-метровый штрафной удар. Хозяева продолжали атаковать, затем македонцы выравняли игру и на 33-ой минуте они сумели сравнять счет после удара Стефана Ристовского.



Во втором тайме сборная Грузия явно прибавила в игре, создала несколько голевых моментов,а на 64-ой минуте из-за грубой игры против капитана нашей команды Д.Канкава с поля был удален защитник гостей Висар Муслиу. Несмотря на активные действия футболистов сборной Грузии в последние полчаса матча, забить победный гол в ворота македонцев не удалось.



На послематчевой пресс-конференции автор этих строк спросил у В. Вайсса доволен ли он качеством и результатом игры сборной Грузии и нельзя ли было с самого начала игры вывести на поле Георгия Чакветадзе , Нику Качарава и Левана Шенгелия, которые во втором тайме обострили игру команды. Вайсс ответил так:» Во втором тайме Грузия создала достаточное количество моментов, мы могли и должны были выиграть, но не смогли, к тому же соперник был укомплектован опытными футболистами, считаю, что мы потеряли два очка, но вся борьба в группе впереди. Из-за перенесенной ранее травмы и нынешнего физического состояния Чакветадзе сейчас не в состоянии сыграть в такие сжатые сроки ( 5 и 8 сентября) два полных матча, поэтому я вывел его во втором тайме. Что касается позиции центрфорварда, в этом матче я в стартовом составе поставил Георгия Квилитая, он боролся, сражался, но он должен прибавить в игре, если хочет закрепиться в составе».



Форвард Х. Кварацхелия был немного расстроен.»Сегодня нам не повезло-мы создали много моментов, но не смогли выиграть. Сейчас все наши мысли направлены на предстоящий 8 октября в Тбилиси матч с командой Беларуси, мы настроены на то, чтобы успешно сыграть эту игру и порадовать многочисленных поклонников сборной Грузии»,-сказал он в интервью пресс-службе Федерации футбола Грузии.



В свою очередь главный тренер гостей Игор Ангеловский назвал матч 8 сентября «очень трудным».



«Сборная Грузии доминировала после того, как мы остались на поле в меньшинстве(на 64-ой минуте удален Муслиу-прим.), но мои ребята сыграли хорошо и взяли очко»,- сказал он.



Матч с Сев. Македонией сборная Грузии провела в таком составе:Лория, Какабадзе, Кверквелия, Хочолава, Мали ( Шенгелия,75), Канкава, Квеквескири (Качарава, 85), Окриашвили, Давиташвили, Кварацхелия, Квилитая(Чакветадзе, 62).



8 октября в Тбилиси сборная Грузии проведет полуфинал Лиги Наций 2018-2020 с командой Беларуси, который должен был пройти 26 марта текущего года, но по решению УЕФА был отложен, как и остальные полуфинальные матчи турнира. В случае победы над Беларусью сборная Грузии 12 ноября дома сыграет с победителем полуфинальной пары Сев. Македония-Косово, матч которых состоится 8 октября в Скопье. Если Грузия победит в матчах 8 октября и 12 ноября, то впервые получит право сыграть в финальной части ЧЕ, а ЧЕ 2020 должен был пройти в июне текущего года, но из-за пандемии отложен на июнь 2021 года.



Что касается розыгрыша Лиги Наций 2020-2021, сборная Грузии 11 и 14 октября проведет выездные матчи с Арменией и Сев. Македонией, а 15 и 18 ноября дома сыграет с Арменией и Эстонией.



Тенгиз Пачкория

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Фото с сайта Федерации футбола Грузии

Многочисленные поклонники национальной футбольной сборной Грузии с нетерпением ждали сентября текущего года: из-за пандемии сборная Грузии, так и сборные многих других стран с ноября 2019 года не проводила официальные и товарищеские матчи. 5 сентября сборная Грузии провела первый матч Лиги Наций 2020-2021 года в Таллинне c командой Эстонии, победив со счетом 1:0, а 8 сентября вечером в Тбилиси наша команда встретилась с Северной Македонией, которая 5 сентября дома со счетом 2:1 выиграла у Армении. Эти команды выступают во второй группе лиги С вышеназванного турнира. В соответствии с решением УЕФА, все матчи Лиги Наций в Лигах А, B, C и D прошли без зрителей, на матчи кроме членов футбольных сборных стран-участников были допущены представители Федерации футбола и журналисты- и то в более ограниченном количестве, чем обычно.Матч с Сев. Македонией прошел на «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. За день до игры прошли пресс-конференции главных тренеров обоих сборных. Главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайсс (ему 22 сентября исполнится 56 лет) сказал:"Важно, что новый розыгрыш Лиги наций УЕФА мы начали с победы, все игроки нашей команды очень старались. Хочу выделить Хвичу Кврацхелия-очень талантливого и целеустремленного футболиста, он имеет все данные для того, чтобы стать высококлассным игроком, для этого он должен много трудиться и пройти соответствующие этапы развития». Касаясь игры Чакветадзе в матче с Эстонией, он сказал:»Мы все хотим видеть того Чакветадзе, каким он был два года назад. Но из-за травм и коронавируса он почти полтора года был без футбола, ему нужно время, чтобы восстановить прежнюю форму,надеюсь, что к предстоящему 8 октября в Тбилиси матчу против Беларуси он сумеет достичь нужных кондиций».Очень эмоционально выступил перед журналистами в Тбилиси полузащитник сборной Грузии и казахстанского "Тобола" Ника Квеквескири . Он сказал:»Период пандемии был очень и очень непростым для футболистов. Мы с детства играем в футбол, так вышло, что в период пандемии мы остались без игры, без мяча, было ощущение, что у нас отняли мяч. Пришлось много потрудиться, чтобы восстановить форму, считаю, что с Эстонией мы сыграли хорошо, действовали по плану на игру и добились необходимого результата. Надеюсь, что в матче против Северной Македонии мы покажем более высококачественный футбол и снова победим»-сказал Квеквескири.В свою очередь главный тренер македонцев Игор Ангеловский сказал журналистам в Тбилиси , что его команда намерена играть на победу. «Мы хорошо изучили игру сборной Грузии, 8 сентября нам предстоит трудный матч, но мы будем бороться за победу» - сказал он.Сама игра прошла с преимуществом сборной Грузии, которая создала несколько реальных голевых моментов у ворот соперника, но из-за отличной игры голкипера гостей Дамиана Шишковского и не очень точных действий футболистов нашей команды в завершающей части атаки нам пришлось довольствоваться ничейным результатом 1:1. Счет был открыт на 13-ой минуте матча: Хвича Кварацхелия в своем стиле мастерски прорвался в штрафную площадку гостей, но защитник макдонцев Эзгиян Алиоски,не сумев его остановить, сбил 19-летнего форварда , судья матча датчанин Петер Кьерсгор назначил пенальти- опытный Торнике Окриашвили мастерски реализовал 11-метровый штрафной удар. Хозяева продолжали атаковать, затем македонцы выравняли игру и на 33-ой минуте они сумели сравнять счет после удара Стефана Ристовского.Во втором тайме сборная Грузия явно прибавила в игре, создала несколько голевых моментов,а на 64-ой минуте из-за грубой игры против капитана нашей команды Д.Канкава с поля был удален защитник гостей Висар Муслиу. Несмотря на активные действия футболистов сборной Грузии в последние полчаса матча, забить победный гол в ворота македонцев не удалось.На послематчевой пресс-конференции автор этих строк спросил у В. Вайсса доволен ли он качеством и результатом игры сборной Грузии и нельзя ли было с самого начала игры вывести на поле Георгия Чакветадзе , Нику Качарава и Левана Шенгелия, которые во втором тайме обострили игру команды. Вайсс ответил так:» Во втором тайме Грузия создала достаточное количество моментов, мы могли и должны были выиграть, но не смогли, к тому же соперник был укомплектован опытными футболистами, считаю, что мы потеряли два очка, но вся борьба в группе впереди. Из-за перенесенной ранее травмы и нынешнего физического состояния Чакветадзе сейчас не в состоянии сыграть в такие сжатые сроки ( 5 и 8 сентября) два полных матча, поэтому я вывел его во втором тайме. Что касается позиции центрфорварда, в этом матче я в стартовом составе поставил Георгия Квилитая, он боролся, сражался, но он должен прибавить в игре, если хочет закрепиться в составе».Форвард Х. Кварацхелия был немного расстроен.»Сегодня нам не повезло-мы создали много моментов, но не смогли выиграть. Сейчас все наши мысли направлены на предстоящий 8 октября в Тбилиси матч с командой Беларуси, мы настроены на то, чтобы успешно сыграть эту игру и порадовать многочисленных поклонников сборной Грузии»,-сказал он в интервью пресс-службе Федерации футбола Грузии.В свою очередь главный тренер гостей Игор Ангеловский назвал матч 8 сентября «очень трудным».«Сборная Грузии доминировала после того, как мы остались на поле в меньшинстве(на 64-ой минуте удален Муслиу-прим.), но мои ребята сыграли хорошо и взяли очко»,- сказал он.Матч с Сев. Македонией сборная Грузии провела в таком составе:Лория, Какабадзе, Кверквелия, Хочолава, Мали ( Шенгелия,75), Канкава, Квеквескири (Качарава, 85), Окриашвили, Давиташвили, Кварацхелия, Квилитая(Чакветадзе, 62).8 октября в Тбилиси сборная Грузии проведет полуфинал Лиги Наций 2018-2020 с командой Беларуси, который должен был пройти 26 марта текущего года, но по решению УЕФА был отложен, как и остальные полуфинальные матчи турнира. В случае победы над Беларусью сборная Грузии 12 ноября дома сыграет с победителем полуфинальной пары Сев. Македония-Косово, матч которых состоится 8 октября в Скопье. Если Грузия победит в матчах 8 октября и 12 ноября, то впервые получит право сыграть в финальной части ЧЕ, а ЧЕ 2020 должен был пройти в июне текущего года, но из-за пандемии отложен на июнь 2021 года.Что касается розыгрыша Лиги Наций 2020-2021, сборная Грузии 11 и 14 октября проведет выездные матчи с Арменией и Сев. Македонией, а 15 и 18 ноября дома сыграет с Арменией и Эстонией.Тенгиз Пачкория---------------------Фото с сайта Федерации футбола Грузии



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