

В Грузии выявлено 44 новых случая коронавируса

09.09.2020 11:16





В Грузии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 773. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



25 из 44 новых случаев коронавируса в Грузии выявлены в Аджарии. Как заявили в Минздраве Аджарии, PCR-тест проведен 2700 лицам.



Инфицированные помещены в Батумскую республиканскую больницу.



Из них у 22 отмечается пневмония с легким течением, трое же – в реанимационном отделении, однако они не находятся на искусственном дыхании.



Количество выздоровевших увеличилось на 4 и составляет 1 325.



В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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