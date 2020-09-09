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В Грузии выявлено 44 новых случая коронавируса


09.09.2020   11:16


В Грузии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 773. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

25 из 44 новых случаев коронавируса в Грузии выявлены в Аджарии. Как заявили в Минздраве Аджарии, PCR-тест проведен 2700 лицам.

Инфицированные помещены в Батумскую республиканскую больницу.

Из них у 22 отмечается пневмония с легким течением, трое же – в реанимационном отделении, однако они не находятся на искусственном дыхании.

Количество выздоровевших увеличилось на 4 и составляет 1 325.

В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

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