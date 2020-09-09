|
|
|
В Грузии выявлено 44 новых случая коронавируса
09.09.2020 11:16
В Грузии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 773. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
25 из 44 новых случаев коронавируса в Грузии выявлены в Аджарии. Как заявили в Минздраве Аджарии, PCR-тест проведен 2700 лицам.
Инфицированные помещены в Батумскую республиканскую больницу.
Из них у 22 отмечается пневмония с легким течением, трое же – в реанимационном отделении, однако они не находятся на искусственном дыхании.
Количество выздоровевших увеличилось на 4 и составляет 1 325.
В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна