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У сотрудника тбилисского ресторана «Республика» подтвердился коронавирус
09.09.2020 11:43
У сотрудника тбилисского ресторана «Республика» подтвердился коронавирус, сообщает Общественное телевидение.
Популярный ресторан был закрыт еще накануне после того, как один из сотрудников был направлен на проверку из-за подозрительных симптомов.
По словам менеджера ресторана Тамар Квернадзе, все сотрудники перешли в самоизоляцию или в карантин. Они поэтапно проходят тестирование. Источник заражения сотрудника ресторана неизвестен.
Ресторан будет закрыт до тех пор, пока не станут известны результаты тестов всех сотрудников.
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