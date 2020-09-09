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У сотрудника тбилисского ресторана «Республика» подтвердился коронавирус


09.09.2020   11:43


У сотрудника тбилисского ресторана «Республика» подтвердился коронавирус, сообщает Общественное телевидение.

Популярный ресторан был закрыт еще накануне после того, как один из сотрудников был направлен на проверку из-за подозрительных симптомов.

По словам менеджера ресторана Тамар Квернадзе, все сотрудники перешли в самоизоляцию или в карантин. Они поэтапно проходят тестирование. Источник заражения сотрудника ресторана неизвестен.

Ресторан будет закрыт до тех пор, пока не станут известны результаты тестов всех сотрудников.

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