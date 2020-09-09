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Гамкрелидзе: Источник заражения десяти заболевших в Батуми неизвестен
09.09.2020 14:02
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, с эпидемиологической точки зрения Аджария остается самой горячей точкой на данный момент.
«Как известно, самой горячей точкой остается Аджария, где уровень инцидентности довольно высок — 47,8 на 100 000 населения. Семь из 25 новых случаев в Аджарии — это кластер Хопа, два сотрудника и пять членов семьи, а также три случая Дома юстиции вместе с членами семьи, одна медсестра родильного дома, один сотрудник службы охраны окружающей среды, два сотрудника «Orbi», один пограничник, один санитак клиники «Бразерс»», — заявил Гамкрелидзе.
При этом, по словам Гамкрелидзе, источник заражения десяти заболевших в Батуми до сих пор неизвестен.
«К сожалению, сегодня в Батуми у нас десять пока неустановленных, неизвестных источников. У нас восемь инфицированных в регионе Гурия, и все они связаны со свадебным кластером в Батуми», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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