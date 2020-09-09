

Открытие нового стадиона в Батуми отложили из-за коронавируса

09.09.2020 14:49





В Батуми отложили запланированное на 12 сентября открытие нового стадиона. Возможно, церемония пройдет в октябре, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Планировалось, что мероприятие посетит 6,000 человек.



В Компании управлении проектов Аджарии рассказали Batumelebi, что причина — эпидемиологическая ситуация в Батуми.



За август и сентябрь в Аджарии было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. Почти треть — 40 связаны с кластером батумского кондитерского магазина «Дона«.



Из 45 выявленных 8 сентября случаев 21 приходится на Аджарию. По словам главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, регион «остается горячей точкой».



На церемонию открытия из госбюджета планировалось потратить 490,000 лари — около 160,000 долларов. Стадион может вместить 20,000 зрителей и станет домашней ареной батумского «Динамо». Строительство арены начали в 2018 году.





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