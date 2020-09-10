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В Грузии выявлено 57 новых случаев коронавируса


10.09.2020   10:10


В Грузии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1830. Информация об этом размещена на сайте Национального центра контроля заболеваний.

Количество выздоровевших увеличилось на 9 и составляет 1334.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.

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