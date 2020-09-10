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27 из новых случаев коронавируса связаны с Аджарией


10.09.2020   11:25


27 из новых случаев коронавируса связаны с Аджарией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Аджарии.

На данный момент в республиканской больнице Аджарии проходят лечение 122 инфицированных коронавирусом, 18 человек находятся на карантине под наблюдением.

По состоянию на 10 сентября в Грузии выявлено 57 новых случаев коронавируса, девять пациентов выздоровели.

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