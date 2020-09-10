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27 из новых случаев коронавируса связаны с Аджарией
10.09.2020 11:25
27 из новых случаев коронавируса связаны с Аджарией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Аджарии.
На данный момент в республиканской больнице Аджарии проходят лечение 122 инфицированных коронавирусом, 18 человек находятся на карантине под наблюдением.
По состоянию на 10 сентября в Грузии выявлено 57 новых случаев коронавируса, девять пациентов выздоровели.
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